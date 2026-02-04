Shimizu Aktie
WKN: 857801 / ISIN: JP3358800005
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shimizu gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shimizu öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shimizu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,70 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 42,76 JPY je Aktie gewesen.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 482,65 Milliarden JPY gegenüber 490,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,61 Prozent.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 137,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 94,80 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.967,74 Milliarden JPY, gegenüber 1.944,36 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shimizu Corp.
|
04.02.26
|Ausblick: Shimizu gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Shimizu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Shimizu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Shimizu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shimizu Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Shimizu Corp.
|3 170,00
|7,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.