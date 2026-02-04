Ausblick: Shimizu gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shimizu öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shimizu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,70 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 42,76 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 482,65 Milliarden JPY gegenüber 490,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,61 Prozent.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 137,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 94,80 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.967,74 Milliarden JPY, gegenüber 1.944,36 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at