Ausblick: Shimizu präsentiert Quartalsergebnisse

Shimizu präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 56,35 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shimizu ein EPS von 36,84 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 595,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 616,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 174,04 JPY im Vergleich zu 94,80 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2.030,08 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.944,36 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at