Ausblick: Shimizu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shimizu öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Shimizu für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,55 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Shimizu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 488,34 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 441,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 205,33 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 186,68 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.291,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.057,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at