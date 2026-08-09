Shimmick Corporation Regsitered Shs Aktie

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WKN DE: A3EXDN / ISIN: US82455M1099

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shimmick gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shimmick stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Shimmick soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 520,1 Millionen USD, gegenüber 492,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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