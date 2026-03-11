Shimmick Corporation Regsitered Shs Aktie
WKN DE: A3EXDN / ISIN: US82455M1099
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Shimmick stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shimmick wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,045 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 110,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,400 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 503,4 Millionen USD, gegenüber 480,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
