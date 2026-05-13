Shimmick Corporation Regsitered Shs Aktie
WKN DE: A3EXDN / ISIN: US82455M1099
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Shimmick stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shimmick wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,075 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 116,8 Millionen USD gegenüber 122,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,35 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber -0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 550,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 492,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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