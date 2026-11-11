Shimmick Corporation Regsitered Shs Aktie
WKN DE: A3EXDN / ISIN: US82455M1099
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shimmick stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shimmick wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Shimmick nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 139,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,045 USD je Aktie, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 499,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 492,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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