Shin-Etsu Chemical Aktie

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WKN: 859118 / ISIN: JP3371200001

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Shin-Etsu Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shin-Etsu Chemical wird am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 67,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 66,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Shin-Etsu Chemical nach den Prognosen von 7 Analysten 684,88 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 628,55 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 309,47 JPY, gegenüber 252,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 2.834,12 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.573,97 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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