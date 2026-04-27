Ausblick: Shin-Etsu Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shin-Etsu Chemical äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,54 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,76 JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 618,39 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 261,93 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 269,52 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 2.556,88 Milliarden JPY, gegenüber 2.561,25 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at