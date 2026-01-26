Ausblick: Shin-Etsu Chemical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shin-Etsu Chemical wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 63,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shin-Etsu Chemical 69,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shin-Etsu Chemical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 654,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 663,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 266,69 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 269,52 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.561,92 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.561,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at