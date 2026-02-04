Ausblick: Shinhan Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Financial Group gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1208,55 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Financial Group 724,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 62,62 Prozent auf 3.461,22 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Financial Group noch 9.259,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10273,79 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8441,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15.339,69 Milliarden KRW, gegenüber 38.695,02 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at