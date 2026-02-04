Shinhan Financial Group Aktie

Shinhan Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798201 / ISIN: KR7055550008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shinhan Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Financial Group gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1208,55 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Financial Group 724,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 62,62 Prozent auf 3.461,22 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Financial Group noch 9.259,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10273,79 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8441,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15.339,69 Milliarden KRW, gegenüber 38.695,02 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shinhan Financial Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Shinhan Financial Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shinhan Financial Group 90 900,00 0,66% Shinhan Financial Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen