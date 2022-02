Ausblick: Shinhan Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Financial Group wird am 09.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1346,50 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 48,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shinhan Financial Group 907,08 KRW je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.031,08 Milliarden KRW – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinhan Financial Group 2.776,20 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7941,68 KRW, gegenüber 6610,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 12.520,55 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11.532,90 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at