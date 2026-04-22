Ausblick: Shinhan Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shinhan Financial Group wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3179,72 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2917,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 57,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4.058,32 Milliarden KRW gegenüber 9.619,30 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11443,62 KRW, gegenüber 9812,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 16.295,28 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 38.842,54 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at