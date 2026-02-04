Ausblick: Shinhan Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

Shinhan Financial Group wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,823 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shinhan Financial Group 0,520 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,38 Milliarden USD aus – eine Minderung von 64,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shinhan Financial Group einen Umsatz von 6,63 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,08 USD, gegenüber 6,19 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 10,56 Milliarden USD im Vergleich zu 28,38 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at