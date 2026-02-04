Shinhan Financial Group Aktie

Shinhan Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727566 / ISIN: US8245961003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shinhan Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

Shinhan Financial Group wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,823 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shinhan Financial Group 0,520 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,38 Milliarden USD aus – eine Minderung von 64,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shinhan Financial Group einen Umsatz von 6,63 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,08 USD, gegenüber 6,19 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 10,56 Milliarden USD im Vergleich zu 28,38 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shinhan Financial Group Co Ltd (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shinhan Financial Group Co Ltd (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shinhan Financial Group Co Ltd (spons. ADRs) 52,50 2,94% Shinhan Financial Group Co Ltd (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen