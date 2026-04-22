Ausblick: Shinhan Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shinhan Financial Group veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,15 USD aus. Im letzten Jahr hatte Shinhan Financial Group einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shinhan Financial Group in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 10,98 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 27,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at