Ausblick: Shinhan Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinhan Financial Group wird am 09.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 39,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,812 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,55 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 10,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at