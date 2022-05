Ausblick: Shinnihonseiyaku stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shinnihonseiyaku wird am 09.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,13 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,29 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,88 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 100,37 JPY je Aktie, gegenüber 107,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 37,09 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 33,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

