Shinsegae Aktie
WKN: 956345 / ISIN: KR7004170007
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shinsegae legt Quartalsergebnis vor
Shinsegae lädt am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2481,45 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shinsegae noch -5525,000 KRW je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,50 Prozent auf 2.048,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shinsegae noch 1.821,19 Milliarden KRW umgesetzt.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17140,15 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11776,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6.907,76 Milliarden KRW, gegenüber 6.570,41 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
