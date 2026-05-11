Ausblick: Shionogi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shionogi lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shionogi die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 48,00 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,47 Prozent erhöht. Damals waren 43,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 139,24 Milliarden JPY – ein Plus von 33,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shionogi 104,67 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 230,24 JPY, gegenüber 200,36 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 503,14 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 438,27 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at