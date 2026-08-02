Ausblick: Shionogi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shionogi wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 46,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 46,26 JPY je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 159,01 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 59,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 99,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 249,66 JPY, während im vorherigen Jahr noch 241,11 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 699,35 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 499,68 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at