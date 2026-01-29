Shionogi Aktie

WKN: 855648 / ISIN: JP3347200002

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Shionogi präsentiert Quartalsergebnisse

Shionogi wird sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 60,18 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shionogi 59,56 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 137,36 Milliarden JPY gegenüber 119,63 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 220,04 JPY, während im vorherigen Jahr noch 200,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 499,48 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 438,27 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

