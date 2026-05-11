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WKN: A0DQ0T / ISIN: JP3274150006

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: SHIP HEALTHCARE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHIP HEALTHCARE präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 65,67 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIP HEALTHCARE noch ein Gewinn pro Aktie von 48,86 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 189,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 171,07 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 160,34 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 711,53 Milliarden JPY, gegenüber 678,23 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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