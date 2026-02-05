SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie

WKN: A0DQ0T / ISIN: JP3274150006

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: SHIP HEALTHCARE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SHIP HEALTHCARE lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 44,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIP HEALTHCARE noch ein Gewinn pro Aktie von 52,77 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 182,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 174,60 JPY je Aktie, gegenüber 160,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 715,25 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 678,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

