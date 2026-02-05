SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie
WKN: A0DQ0T / ISIN: JP3274150006
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: SHIP HEALTHCARE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SHIP HEALTHCARE lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 44,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIP HEALTHCARE noch ein Gewinn pro Aktie von 52,77 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 182,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,24 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 174,60 JPY je Aktie, gegenüber 160,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 715,25 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 678,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
|
05.02.26
|Ausblick: SHIP HEALTHCARE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: SHIP HEALTHCARE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: SHIP HEALTHCARE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: SHIP HEALTHCARE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
Aktien in diesem Artikel
|SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
|2 648,00
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.