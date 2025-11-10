Ausblick: SHIP HEALTHCARE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SHIP HEALTHCARE lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass SHIP HEALTHCARE für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 33,41 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,49 Prozent auf 161,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIP HEALTHCARE noch 154,81 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 174,23 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 160,34 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 707,31 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 678,23 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at