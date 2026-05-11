Ausblick: Shiseido mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shiseido präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,25 JPY je Aktie gegenüber 9,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 232,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 228,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 102,00 JPY, gegenüber -101,830 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1.002,68 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 969,99 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at