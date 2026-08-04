Ausblick: Shiseido öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shiseido lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 32,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,64 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 254,54 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shiseido einen Umsatz von 241,59 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 102,78 JPY, während im vorherigen Jahr noch -101,830 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.003,24 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 969,99 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at