Ausblick: Shiseido stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shiseido stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,209 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiseido noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,644 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at