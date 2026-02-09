Shiseido Aktie
WKN: 854002 / ISIN: JP3351600006
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shiseido verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shiseido wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -14,823 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -28,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 275,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 267,83 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -126,398 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -27,060 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 966,44 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 990,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
