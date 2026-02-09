Shiseido Aktie

Shiseido für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766627 / ISIN: US8248414075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shiseido zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shiseido wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shiseido für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,815 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,21 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shiseido Co Ltd (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shiseido Co Ltd (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shiseido Co Ltd (spons. ADRs) 17,88 2,29% Shiseido Co Ltd (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen