Ausblick: Shiseido zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shiseido wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shiseido für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,815 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,21 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at