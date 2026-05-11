Ausblick: Shiseido zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,092 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Shiseido nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,649 USD, gegenüber -0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 6,38 Milliarden USD im Vergleich zu 6,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at