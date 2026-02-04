Shivalik Bimetal Controls Aktie
ISIN: INE386D01027
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shivalik Bimetal Controls mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shivalik Bimetal Controls lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shivalik Bimetal Controls die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,10 INR gegenüber 3,17 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,36 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden INR in den Büchern standen.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 17,10 INR je Aktie, gegenüber 13,34 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 5,58 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 5,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised
|
04.02.26
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised
Aktien in diesem Artikel
|Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised
|453,25
|-6,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.