ISIN: INE386D01027

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shivalik Bimetal Controls mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shivalik Bimetal Controls lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shivalik Bimetal Controls die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,10 INR gegenüber 3,17 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,36 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 17,10 INR je Aktie, gegenüber 13,34 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 5,58 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 5,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

