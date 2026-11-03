Shivalik Bimetal Controls Aktie
ISIN: INE386D01027
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shivalik Bimetal Controls verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shivalik Bimetal Controls wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shivalik Bimetal Controls 4,27 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,86 Milliarden INR gegenüber 1,37 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 23,60 INR im Vergleich zu 16,64 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,42 Milliarden INR, gegenüber 5,71 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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