Shizuoka Financial Group Aktie

Shizuoka Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shizuoka Financial Group, legt Quartalsergebnis vor

Shizuoka Financial Group, wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 34,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shizuoka Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 32,32 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,96 Prozent auf 46,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, noch 80,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 161,40 JPY, während im vorherigen Jahr noch 136,37 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 236,54 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 335,15 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Shizuoka Financial Group, Inc. 3 044,00 4,02% Shizuoka Financial Group, Inc.

