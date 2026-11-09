Shizuoka Financial Group Aktie

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WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Shizuoka Financial Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shizuoka Financial Group, wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 53,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 44,11 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 52,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 223,78 JPY, gegenüber 167,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 216,67 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 431,66 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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