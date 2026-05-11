Shizuoka Financial Group Aktie

Shizuoka Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Shizuoka Financial Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shizuoka Financial Group, lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 32,75 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 40,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 38,34 Prozent auf 52,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 160,43 JPY, gegenüber 136,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 191,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 335,15 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shizuoka Financial Group, Inc.

mehr Nachrichten