Shizuoka Financial Group Aktie
WKN DE: A3DT3P / ISIN: JP3351500008
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Shizuoka Financial Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shizuoka Financial Group, lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 32,75 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 40,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 38,34 Prozent auf 52,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 160,43 JPY, gegenüber 136,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 191,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 335,15 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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