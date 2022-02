Ausblick: SHO-BOND legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHO-BOND wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 59,22 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SHO-BOND ein EPS von 63,53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 215,63 JPY, gegenüber 210,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 83,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,07 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at