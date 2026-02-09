SHO-BOND Holdings Aktie
Ausblick: SHO-BOND zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SHO-BOND öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 19,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,47 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SHO-BOND in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 24,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 75,52 JPY aus. Im Vorjahr waren 73,01 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 92,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 90,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
