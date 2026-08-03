Ausblick: Shoals Technologies Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shoals Technologies Group A wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,098 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Shoals Technologies Group A 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 160,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 44,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shoals Technologies Group A 110,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,410 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 625,9 Millionen USD im Vergleich zu 475,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at