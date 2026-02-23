Shoals Technologies Grou a Aktie
Ausblick: Shoals Technologies Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shoals Technologies Group A stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,134 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 144,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 471,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 399,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
