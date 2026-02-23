Shoals Technologies Grou a Aktie

Shoals Technologies Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMUK / ISIN: US82489W1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shoals Technologies Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shoals Technologies Group A stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,134 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 144,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 471,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 399,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- 10,61 4,12% Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen