Shoe Carnival Aktie
WKN: 923814 / ISIN: US8248891090
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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shoe Carnival stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shoe Carnival wird am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,98 Prozent auf 288,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Shoe Carnival noch 297,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 1,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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