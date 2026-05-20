Ausblick: Shoe Carnival veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shoe Carnival wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,227 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shoe Carnival 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Shoe Carnival 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 268,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shoe Carnival 277,7 Millionen USD umsetzen können.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at