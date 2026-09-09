Shoe Carnival Aktie
WKN: 923814 / ISIN: US8248891090
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Shoe Carnival veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Shoe Carnival wird am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shoe Carnival im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,337 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,700 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 296,9 Millionen USD gegenüber 306,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD im Vergleich zu 1,90 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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