Shoe Carnival Aktie

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WKN: 923814 / ISIN: US8248891090

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Shoe Carnival zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shoe Carnival wird am 26.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,330 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shoe Carnival noch 0,530 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 253,8 Millionen USD gegenüber 262,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,46 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 2,68 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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