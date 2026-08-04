Ausblick: Shopify A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shopify A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

36 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shopify A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,564 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 38 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,82 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 29,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shopify A einen Umsatz von 3,71 Milliarden CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,59 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,32 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 45 Analysten von durchschnittlich 20,66 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 16,15 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at