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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Shopify A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shopify A wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

32 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,454 CAD gegenüber -0,760 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Shopify A 36 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,23 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shopify A 3,39 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 CAD, gegenüber 1,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 44 Analysten durchschnittlich auf 20,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,15 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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