Shoppers Stop Aktie
WKN DE: A1H5NH / ISIN: INE498B01024
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15.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shoppers Stop informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shoppers Stop wird am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Shoppers Stop im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,200 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,830 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,66 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,57 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 INR, gegenüber -3,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 55,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 50,43 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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