Ausblick: Shore Bancshares informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shore Bancshares lässt sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shore Bancshares die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,468 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shore Bancshares 0,400 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shore Bancshares in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,8 Millionen USD im Vergleich zu 85,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, gegenüber 1,32 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 223,7 Millionen USD im Vergleich zu 326,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at