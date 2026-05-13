ShotSpotter Aktie
WKN DE: A2DSDS / ISIN: US82536T1079
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ShotSpotter stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,39 Prozent auf 24,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ShotSpotter noch 28,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,550 USD im Vergleich zu -0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 109,5 Millionen USD, gegenüber 104,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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