Ausblick: ShotSpotter vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ShotSpotter stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,39 Prozent auf 24,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ShotSpotter noch 28,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,550 USD im Vergleich zu -0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 109,5 Millionen USD, gegenüber 104,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at