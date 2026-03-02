ShotSpotter Aktie

ShotSpotter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSDS / ISIN: US82536T1079

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: ShotSpotter veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ShotSpotter wird am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ShotSpotter im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,178 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,7 Millionen USD gegenüber 23,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,705 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,720 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 104,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 102,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

