Ausblick: Shoulder Innovations mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shoulder Innovations veröffentlicht am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,385 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shoulder Innovations noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 46,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,092 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 45,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 31,6 Millionen USD in den Büchern standen.

